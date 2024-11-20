تعرف على دور "لجنة مصر للأفلام" في جذب صناع السينما العالمية.. فيديو

قال الدكتور هاني أبو الحسن، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي للتعاون الدولي، إن "لجنة مصر للأفلام" لها دور في جذب صناع السينما العالمية، مشيرا إلى أنه في نهاية 2017، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتذليل كل الصعاب وحل المشكلات التي كانت تواجه صناع السينما العالمية بهدف زيادة إيرادات السياحة.
وأضاف "أبو الحسن"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاربعاء، أن تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء كان بحاجة إلى وجود شباك واحد لإصدار تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، فالأمر في السابق كان يحتاج إلى استخراج موافقات من جهات كثيرة للغاية.
وتابع: "جذب صناع السينما العالمية للتصوير داخل مصر له العديد من الإيجابيات ليس فقط من ناحية المردود الاقتصادي للدولة بل أيضا التسويق لمناطق التصوير، إلى جانب وجود أبعاد سياسية هامة للغاية مثل مؤشر سمعة الدولة وانعكاساته على مؤشرات التنمية المستدامة، علاوة على عكس حرية الرأي والتعبير بالدول التي تستقبل صناع الأفلام العالمية لتصوير أعمالهم بها".