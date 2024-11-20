تعرف على دور "لجنة مصر للأفلام" في جذب صناع السينما العالمية.. فيديو

قال الدكتور هاني أبو الحسن، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي للتعاون ‏الدولي، إن "لجنة مصر للأفلام" لها دور في جذب صناع السينما العالمية، مشيرا إلى ‏أنه في نهاية 2017‏، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتذليل كل ‏الصعاب وحل المشكلات التي كانت تواجه صناع السينما العالمية بهدف زيادة ‏إيرادات السياحة. ‏

وأضاف "أبو الحسن"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاربعاء، ‏أن تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء كان بحاجة إلى وجود شباك واحد لإصدار ‏تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، فالأمر في السابق كان يحتاج إلى ‏استخراج موافقات من جهات كثيرة للغاية.‏

وتابع: "جذب صناع السينما العالمية للتصوير داخل مصر له العديد من الإيجابيات ‏ليس فقط من ناحية المردود الاقتصادي للدولة بل أيضا التسويق لمناطق التصوير، ‏إلى جانب وجود أبعاد سياسية هامة للغاية مثل مؤشر سمعة الدولة وانعكاساته على ‏مؤشرات التنمية المستدامة، علاوة على عكس حرية الرأي والتعبير بالدول التي ‏تستقبل صناع الأفلام العالمية لتصوير أعمالهم بها".‏