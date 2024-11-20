التضامن تنظم معسكرا لإدارة الأزمات بالقليوبية

تواصل محافظة القليوبية تعزيز استعداداتها لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال معسكر تدريبي مكثف تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبقيادة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. المعسكر الذي يُنفذ ضمن إطار خطة "صقر 141" يهدف إلى اختبار جاهزية الأجهزة التنفيذية وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة لمواجهة الطوارئ.

ويشرف على المعسكر الدكتورة أميمة رفعت، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، التي أكدت أهمية دور الوزارة في التنسيق لتنفيذ خطط الإغاثة وتوفير المساعدات الإنسانية، لا سيما للأسر الأكثر تضررًا.

وأضافت أن الوزارة قدمت دعمًا شاملًا يشمل المساعدات الغذائية، الطبية، والمأوى المؤقت، مع التركيز على توفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي إطار التعاون المجتمعي، شاركت العديد من الجمعيات الأهلية في المعسكر، من خلال تقديم الدعم اللوجستي والمساعدات المختلفة، مما يعكس روح التعاون بين مختلف أطياف المجتمع المدني لدعم استجابة سريعة وفعالة في مواجهة الأزمات.

المعسكر، الذي يضم تدريبات ميدانية وحالات محاكاة للأزمات، يهدف إلى تقييم إمكانيات المحافظة وتحسين التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية، بما في ذلك الصحة، الإسعاف، الكهرباء، وفرق الحماية المدنية، لضمان سرعة الاستجابة وتخفيف الأضرار. ويُعتبر هذا المعسكر جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز جاهزية البلاد لمواجهة أي طارئ.

تُظهر هذه الجهود التزام الدولة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بتوفير بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين في مواجهة التحديات المستقبلية​​​​​​.