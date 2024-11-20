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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 19 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 19 شخصًا، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم 3 سيارات فى طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد مطلع الكيلو 55 اتجاه أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، تفيد بتلقيه بلاغ من الخدمات المعينة فى طريق أسيوط الصحراوي الغربي بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وتبين تصادم سيارة ربع نقل محملة بالعمال وسيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 19 شخصًا، وتم نقلهم مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

إصابة 19 شخصا فى حادث تصادم 3 سيارات حوادث الطرق في الفيوم طريق اسيوط الصحراوي الغربي محافظة الفيوم مستشفى الفيوم العام