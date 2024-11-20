الإحصاء: انخفاض التسرب من التعليم بالمرحلة الإعدادية إلى 0.7%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية فقد بلغ معدل التسرب من التعليم 0.3% في عامي (2023/2024) مقارنة بـ 0.29% في (2022/2023) وترتفع معدلات التسرب للذكور، حيث بلغت 0.3% مقارنة بـ 0.2% للإناث.

وأشار الجهاز إلى معدل التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية انخفض من 1.7% في (2022/2023) ليسجل 0.7% في (2023/2024) وترتفع معدلات التسرب للإناث حيث بلغت 0.7% مقارنة بـ 0.6% للذكور.

وأضاف الجهاز، أن كثافة الفصل تمثل إحدى مؤشرات قياس جودة التعليم وقد بلغت كثافة الفصل في التعليم ما قبل الابتدائي العام 32 تلميذ/فصل، في التعليم ما قبل الابتدائي الأزهري 40 تلميذ/فصل.

وترتفع كثافة الفصل في التعليم الابتدائي العام حيث بلغت 50 تلميذ/فصل، مقارنة بكثافة الفصل في التعليم الابتدائي الأزهري 44 تلميذ/فصل.

كما بلغت كثافة الفصل في التعليم الإعدادي العام 48 تلميذ/فصل، في التعليم الإعدادي الأزهري 38 تلميذ/فصل.

وأوضح الجهاز، أنه تعتبر من الأسباب الشائعة لوفيات الرضع وصِغار الأطفال في مصر أمراض الجهاز التنفسي والحمى والإسهال، ويتضح من الشكل انخفاض نسب إصابة الأطفال دون الخامسة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة والحمى والإسهال بين عامي (2014 و2021).

وبلغت نسب الانخفاض الأعلى بالإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي الحادة بفارق حوالي 3% بين عامي (2014 و2021)، كما تبين وجود ارتفاع طفيف جدا في نسب إصابة الأطفال بالسعال في عام 2021 حيث بلغ 27.7% بينما بلغ 27.3 %عام 2014.

ونوه الجهاز إلى أن تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأمثل لتغذية الرضيع، وتقوية جهازه المناعي بشكل فعال، بالإضافة إلى الفوائد الصحية، وأيضًا تعزز الرضاعة الطبيعية الترابط العاطفي بين الأم والطفل مما يسهم في التطور النفسي والاجتماعي للطفل، وقد ارتفعت نسبة الرضاعة الطبيعية خلال أول ساعة من 27.1% عام 2014 إلى 32.9% عام 2021، بينما انخفضت نسبة الرضاعة الطبيعية خلال أول يوم من 78.6% عام 2014 لتسجل 72.2% عام 2021.