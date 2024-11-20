غدا.. انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة محافظة الفيوم لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة المحافظة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة، وذلك بداية من غد الخميس الموافق 21 نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أسابيع، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل محدودي الدخل.

وأضاف “الانصاري” أن المبادرة تنفذها المحافظة، بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال، وتحت إشراف كامل من مديريتي التموين والطب البيطري، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، في عملية شراء الماشية والنقل والذبح والبيع، لضمان مطابقة المعروض من اللحوم للمواصفات والاشتراطات الصحية.

وكشف محافظ الفيوم، عن تحديد سعر 325 جنيهاً لبيع كيلو اللحوم البلدية الطازجة بجميع المنافذ ومحال الجزارة الشريكة بالمبادرة بالمرحلة الثالثة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، وستستمر عملية البيع طوال يوم الخميس من كل أسبوع، حتى انتهاء كمية اللحوم المخصصة لكل منفذ، موضحاً أنه سيتم تنفيذ المبادرة في مرحلتها الثالثة "نوفمبر وديسمبر 2024" من خلال 7 منافذ ومحال جزارة بمدينة الفيوم ومركز أبشواي، منها 6 منافذ بمدينة الفيوم، هي، جزارة صبري قرني، بمنطقة العبودي، وجزارة أسامة زحلان، بمنطقة التفتيش، وجزارة محمد سعد، بمنطقة السلخانة، إضافة إلى هايبر عرفة إخوان بمنطقة الحواتم، وهايبر غلاب بمنطقة البارودية، وهايبر غلاب بمنطقة السلخانة، وفي مركز أبشواي، هايبر عرفة إخوان بشارع الجمهورية.

ولفت الأنصاري، إلى أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها رفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير اللحوم والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم 0842168043 والخط الساخن 114 لتلقى شكاوى المواطنين من أي مخالفات قد تتعلق بتنفيذ المبادرة.