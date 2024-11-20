استخدام الميكنة في التطوير.. ندوة بمعهد النباتات الطبية و العطرية "جامعة بني سويف"

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، نظم معهد النباتات الطبية والعطرية ندوة بعنوان استخدام الميكنة في تطوير النباتات الطبية و العطرية ، وذلك بحضور الدكتور عادل جودة عميد المعهد و الدكتور مصطفى عبده رئيس قسم الإنتاج ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد من المزارعين والمستثمرين ومصدري النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف.

وأوضح رئيس الجامعة، إن الندوة تناولت مناقشات حول استخدام الميكنة في زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والتعرف علي احدث الماكينات والآلات المخصصة لزراعة ورعاية النباتات الطبية والعطرية والتي تعود بالنفع على المزارعين وتقليل تكاليف الإنتاج والحصول علي الجودة العالية المطلوبة للأسواق التصديرية ، مؤكداً أهمية الندوة في التفاعل بين المجتمع الأكاديمي والمزارعين والمستثمرين و ربط البحوث العلمية بالصناعة الأمر الذي يسهم بشكل كبير في الاستفادة بمخرجات البحث العلمي في المجال الذي تتميز به المحافظة والعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية منه.

من جانبه ، أشار الدكتور عادل جودة إلى توصيات الندوة والتي كان أبرزها وضع حلول للجمع والحصاد المتعدد للشيح البابونج والمتميزة به المحافظة بأسلوب الزراعة الألية، وضرورة عمل اجتماعات موسعة بين المهتمين بمجالات النباتات الطبية والعطرية لإيجاد حلول تعمل على تسهيل عمل الميكنة الزراعية ، وكذلك استخدام الميكنة في معاملات ما بعد الحصاد ونزع الأوراق والأزهار والتجفيف والتعبئة .