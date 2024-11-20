الإحصاء: انخفاض طفيف في نسبة الأطفال أقل من 18 عامًا خلال 2023_2024

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام، والذي يوافق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959، ونظرًا لأهمية مرحلة الطفولة، حيث إنها فترة تشكيل الطباع واكتساب العادات والقيم الأساسية في تكوين شخصية الإنسان أصدر الجهاز هذا البيان الصحفي لإلقاء الضوء على أهم المؤشرات الخاصة بالأطفال في مصر والوطن العربي والعالم، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "استمع الى المستقبل".

وأشار الجهاز إلى أنه من أهم المؤشرات الإحصائية للأطفال على مستوى العالم أنه بلغ عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة حوالي 2.4 مليار طفل من سكان العالم بنسبة 29.6%، وتعد الهند أعلى دولة على مستوى العالم، حيث بلغ عدد الأطفال بها 433 مليون طفل وذلك في عام 2024.

وبلغ معدل التسرب في مرحلة التعليم الابتدائي على مستوى العالم 9.4% والتعليم الإعدادي 14.4% لعام 2022.

كما بلغ معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات لعام 2022 على مستوى العالم بلغ 37 لكل ألف طفل حي.

وأوضح الجهاز أهم المؤشرات الإحصائية للأطفال على مستوى الدول العربية، حيث بلغ عدد الأطفال على مستوى الدول العربية حوالي 186.9 مليون طفل بنسبة 7.7% من إجمالي أطفال العالم، وتمثل مصر أكبر دولة من حيث عدد الأطفال وذلك في عام 2024.

وسجلت الصومال أعلى معدل وفيات للأطفال أقل من خمس سنوات لعام 2022 على مستوى الدول العربية حيث بلغت 106 لكل ألف طفل حي.

ولفت الجهاز إلى أهم المؤشرات الإحصائية للأطفال في مصر، حيث حدث انخفاض طفيف في نسبة الأطفال أقل من 18 سنة من إجمالي السكان بين عامي (2023 و2024) حيث انخفضت النسبة من 37.7% إلى 37.3%.

وبلغ عدد الأطفال في مصر 39.5 مليون طفل (20,3 مليون من الذكور بنسبة 51.3%، 19,2 مليون من الإناث بنسبة 48.7%) وذلك في بداية 2024.