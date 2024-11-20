اليوم.. فتح باب التقدم لقرعة الحج السياحي وإلغاء المِحرم للسيدات

تبدأ اليوم الشركات السياحية في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ، وتستمر الشركات في تلقي الطلبات حتى 20 ديسمبر المقبل.

وتضمنت شروط التقدم لأداء الفريضة طبقا للضوابط التي اعتمدها شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ألا يقل عمر الراغب في الحج عن 25 عاماً ميلادية بالنسبة للسيدات والرجال لمقدم الطلب بمفرده، ويعتمد في تحديد شرط السن تاريخ 19 فبراير 2025 الموافق 20 شعبان 1446 هـ، أما بالنسبة لعمر المرافق المقدم للطلب فيبدأ من سن 12 عاما فأكثر، ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريطة تقديم مستند صلة القرابة.

ولا تقل صلاحية جواز السفر عن عام من تاريخ 19 فبراير المقبل وأن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين الخاصة كورونا بالتطعيم ضد فيروس كورونا وشهادة الأنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم 2025 للذين تزيد أعمارهم عن 65 عام مواليد 18 فبراير 1960 وما قبلها، وكذا أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية والجانب السعودي، بالإضافة إلى قومي بطاقة رقم سارية والسماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج اعتباراً من 25 عاما دون التقيد بشرط المِحرم وتلتزم الشركات السياحية بالتنبيه على الحجاج الفائزين بعدم استخراج جواز سفر آخر عقب استخراج التأشيرة إلا بعد مراجعة الوزارة نظراً لارتباط التأشيرة بجواز بجواز السفر تلتزم الشركات السياحية بإضافة رقم الهاتف الخاص بالمواطنين الراغبين في خوض القرعة الإلكترونية، وذلك أثناء فترة تقديم طلبات المتقدمين للحج السياحي على موقع البوابة المصرية الموحدة للحج، وكذا إدراج الرقم السعودي للمشرف المرافق للحجاج أثناء التنفيذ الفعلي لبرامج الحج الإدارة على موقع المركزية لشركات السياحة.

وتضمنت شروط التقدم لقرعة الحج أن تلتزم الشركات السياحية بالتأكد من المتقدم للحج السياحي بأنه الأخرى لم يسبق له التقدم لأى من الجهات المنظمة للحج هذا العام، ولا يجوز لشركة السياحة تغيير أو تعديل مواقع الحجاج بالمشاعر المٌقدسة لكافة المستويات، كما تلتزم شركة السياحة المتعاقدة مع أي نقابة أو هيئة أو شركة أو كيان اعتباري لتسجيل منسوبيها بقرعة الحج السياحي، واعتماد العقد المبرم بين الشركة والجهة من الوزارة، وحال مخالفة ذلك يتم مجازاة الشركة قانوناً، على أن تلتزم بأن يكون السعر المتعاقد عليه مع الجهة نفس سعر برنامج الحج لنفس المستوى لباقي حجاج رأس التضامن، ويقتصر إدراج البيانات الخاصة بالحجاج وإصدار التأشيرات على المنصة الخاصة بوزارة الحج والعمرة السعودية (نُسك) على وزارة السياحة والآثار، علاوة على التزام الشركات السياحية أيضا بإنهاء إجراءات حجاجها على البوابة المصرية الموحدة للحج والموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة.