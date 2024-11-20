توقيع الكشف على 740 مريضا خلال قافلة طبية بالأقصر

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، اليوم الأربعاء، أنه تم توقيع الكشف على 740 حالة في التخصصات الطبية المختلفة التي تضمنتها أعمال القافلة العلاجية التي أقيمت بمركز شباب الزناقطة، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 18 و19 من شهر نوفمبر الجاري، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

الكشف على 740 حالة في مختلف التخصصات

وأوضح أبو العطا، أنه في إطار ختام أعمال القافلة الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي نفذتها مديرية الصحة بالأقصر، بمركز شباب الزناقطة، مارست إدارة البندر أعمالها بالكشف على 740 حالة في تخصصات طبية مختلفة (النساء، باطنة، رمد، جراحة، عظام، أطفال، جلدية ) وذلك بمتابعة منسق عام القوافل العلاجية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالاقصر، أن القافلة قدمت خدمات الكشف الطبي المجاني في عدد من التخصصات إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة والأشعة والتحاليل، كما تضمنت أعمالها الكشف العشوائي عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر) إلى جانب تقديم خدمات التوعية من خلال فرق التثقيف الصحي بالمديرية مستهدفة تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

قافلة الزناقطة (1)

قافلة الزناقطة (2)

قافلة الزناقطة (3)

قافلة الزناقطة (4)

قافلة الزناقطة (5)

قافلة الزناقطة (6)

قافلة الزناقطة (7)

قافلة الزناقطة (8)

قافلة الزناقطة (9)

قافلة الزناقطة (10)

قافلة الزناقطة (11)

قافلة الزناقطة (12)

قافلة الزناقطة (13)

قافلة الزناقطة (14)