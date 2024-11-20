رئيس جامعة المنوفية: معهد الأورام يمثل طفرة علاجية وبحثية وتعليمية

أجرى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية جولة تفقدية لمعهد الأورام يرافقه الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة، وكان فى استقبالهم الدكتور حسام الفل عميد معهد الأورام، وذلك لمتابعة التجهيزات التى تمت وانتظام العمل بالمعهد.

وأكد رئيس الجامعة أن معهد الأورام بجامعة المنوفية سوف يمثل طفرة كبيرة فى علاج الأورام وخطوة هامة لتحسين الرعاية الصحية المتخصصة وتطوير البحث العلمي في مجال الأورام، كما أن المعهد يعد إضافة هامة للقطاع الصحي والأكاديمي في مصر، خاصة وأن المعهد يضم ٦ أقسام تعمل بتكامل من أجل خدمة وعلاج مريض الأورام، وزيادة القدرة الاستيعابية لتقديم خدمات علاجية لأكبر عدد من المرضى، كما أن المعهد مرحلة أولى من مراحل إنشاء المدينة الطبية المشروع الهام الذى تسعى الجامعة لتنفيذه لتطوير القطاع الطبى والمستشفيات الجامعية تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية نحو التوسع في إنشاء المراكز الطبية المُتخصصة وتطوير المستشفيات الجامعية، ورؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأهيل المنشآت الطبية للدخول فى منظومة التأمين الصحى الشامل بجمهورية مصر العربية التى تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وفقا لأعلى معايير الجودة.

وأضاف القاصد أن المعهد أيضا سيقدم دورا تثقيفيا عن الوقاية والاكتشاف المبكر للأورام، كما أن معهد الأورام هو معهد أكاديمى يقدم خدمة بحثية تعليمية، وسوف يمنح معهد الأورام الدرجات العلمية المختلفة ماجستير ودكتوراه ودبلومة فى تخصصات الأورام من خلال تقديم تعليم قائم على معايير الجودة ويتبع الاستراتيجيات التعليمية الدولية مما يجعل الشهادات الممنوحة من المعهد لها ثقل ليس على المستوى المحلى فقط بل على المستوى الدولى أيضا.

كما تفقد رئيس الجامعة مستشفى علاج الأورام بالمستشفيات الجامعية، والتى تخدم المرضي بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وتقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية لأكثر من ٤٠ ألف مريض سنويا، كما تفقد جهاز العلاج الإشعاعي الموضعي عالي الدقة (Brachytherapy) والذى يعد الوحيد من نوعه في الدلتا، وخامس جهاز على مستوى الجمهورية، كما تابع الحالات المرضية واطمأن على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم، وتفقد رئيس الجامعة استراحة مرضى الأورام التى تم تجهيزها مؤخرا لتوفير الراحة للمرضى خلال فترة الانتظار، كما تفقد الأرض المخصصة لإنشاء المدينة الطبية ومبنى معهد الأورام الجديد والمبانى التى سوف تلحق به.

هذا وأكد رئيس الجامعة على الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة بالمعهد وتوفير الاحتياجات اللازمة لبدء العمل بالمعهد والاستعداد لاستقبال طلاب الدراسات العليا.