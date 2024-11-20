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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أرتدوا الملابس الثقيلة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يكون الطقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء، كما يشهد غدا نشاط رياح على مناطق من اقصى غرب البلاد على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 27 للعظمي والصغرى 12 درجة، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 14 درجة.

الارصاد حالة الطقس غدا