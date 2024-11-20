الأرصاد: طقس معتدل الحرارة على جميع الأنحاء حتى الإثنين المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة، من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل 25 نوفمبر، حيث يشهد طقس معتدل الحرارة نهارا على جميع الأنحاء ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

ويشهد اليوم الأربعاء امطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحرى على فترات متقطعة.

وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد غدا الخميس، نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

كما يشهد الجمعة 22 نوفمبر، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد: أنه من السبت 23 نوفمبر إلى الإثنين 25 نوفمبر، يسود نشاط رياح على كل الأنحاء على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد، بأنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار إليها سابقا على القاهرة والوجه البحرى العظمى 24_27 درجة والصغرى 17_18 درجة.