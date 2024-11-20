"شرم الشيخ للمسرح الشبابي" يمنح شهادات مشاركة للمتدربين بالورش والفرق المسرحية

منحت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي شهادات مشاركة لكل المتدربين بالورش ولكل الفرق المسرحية المشاركة بالدورة التاسعة، وذلك بمسرح قصر ثقافة شرم الشيخ.

بدأ تسليم الشهادات لكل المشاركين بورشة الدكتور الفنان ميخائيل جوريفوي "الممثل بين السينما والمسرح"، وورشة لتمثيل الإيمائي.. فن البانتومايم" التي قدمها الفنان أحمد نبيل

وورشة "التواصل بالارتجال وجهات نظر مختلفة" التي قدمها د. جون ونج سون، كما منحت شهادات مشاركة للمتدربين بمركز ربع قرن، من الإمارات العربية المتحدة.

كما منحت الشهادات لكل المشاركين بمسابقة مسرح الطفل والنشء والتي شارك بها عرض "هجرة ماء" من مصر، "دون كيشوت" من مصر، "حكايات صامتة" من الإمارات، وكذلك عروض مسابقة مسرح الشارع والفضاءات الغير تقليدية ومنها عرض "فضيلة العبيد" سلطنة عمان، "خرف" من ليبيا، "سلمي" كردستان، "خلف النافذة" من مصر، أما مسابقة عروض المونودراما فمنحت شهادة المشاركة لعرض "ماركو باولو" من إيطاليا، "sunny" من كوريا الجنوبية، "layric dragon fly" من إسبانيا.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري، والتي تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.