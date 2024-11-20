واشنطن تغلق سفارتها في كييف مؤقتًا بعد معلومات عن هجوم محتمل

أغلقت السفارة الأمريكية في كييف مؤقتًا، اليوم الأربعاء، بعد أن قالت واشنطن إنها تلقت معلومات محددة عن "هجوم جوي محتمل كبير".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون القنصلية: "من باب الحيطة والحذر، سيتم إغلاق السفارة، وتم توجيه موظفي السفارة للبقاء في أماكنهم".

وقالت الخارجية الأمريكية: "توصي السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين بالاستعداد للاختباء فورًا في حالة الإعلان عن تنبيه جوي".

يأتي هذا التحذير بعد يوم من استخدام أوكرانيا صواريخ ATACMS أمريكية الصنع لضرب الأراضي الروسية، مستغلة الإذن الذي حصلت عليه مؤخرًا من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن في اليوم الألف للحرب .

وقال مسؤولون إن السفارة الأمريكية في كييف أغلقت أبوابها "كإجراء احترازي".

وكانت روسيا تحذر الغرب منذ أشهر من أنه إذا سمحت واشنطن لأوكرانيا بإطلاق صواريخ أمريكية وبريطانية وفرنسية على عمق روسيا، فإن موسكو ستعتبر تلك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي متورطة بشكل مباشر في الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في أكتوبر، إن موسكو سترد على الضربات الأوكرانية بأسلحة أمريكية الصنع في عمق روسيا.