إيران تقدم عرضا لوقف تخصيب اليورانيوم تجنبا لقرار أوروبي ضدها

اتخذت إيران خطوات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بحسب تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال تقرير صادر عن الوكالة، إن العرض الإيراني مشروطًا بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة هذا الأسبوع بسبب افتقارها إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصب اليورانيوم إلى 60%، وهي خطوة قصيرة من نسبة 90% اللازمة لصنع الأسلحة النووية، لكن النظام نفى دائما التخطيط لبناء سلاح نووي.

وتشير تقارير الوكالة إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة، حيث وصل إلى أكثر من 32 ضعف الحد الذي حددته في الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، وقُدِّر المخزون بنحو 6604.4 كيلوجرام اعتبارًا من 26 أكتوبر، بزيادة قدرها 852.6 كيلوجرام عن التقرير ربع السنوي الأخير في أغسطس.



ويأتي التقرير السري بعد زيارة قام بها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى طهران الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولين آخرين.

وذكر التقرير أنه خلال الزيارة "تمت مناقشة امكانية عدم قيام إيران بتوسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المائة".

