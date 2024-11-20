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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نفس تأثير الحشيش.. مخاطر تناول «جوزة الطيب» على الصحة

جوزة الطيب
جوزة الطيب
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قال الدكتور وليد هندي، خبير الصحة النفسية، إن هناك مخاطر من الإفراط من تناول جوزة الطيب في الأطعمة والمشروبات، قائلًا: «جوزة الطيب مخدر خفي ومدمر للصحة العامة».

وأضاف هندي في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء: أن 20 جم من جوزة الطيب تعطي نفس تأثير مخدر الحشيش، وأكثر من 20 جراما قد تؤدي للوفاة.

وتابع، أن المملكة العربية السعودية تعتبر أكثر من 20 جراما لجوزة الطيب مخدرات، برغم أنها تعطي نكهة جيدة للأطعمة، وهناك من يقوم بخلطها على المشروبات.

وأردف، خبير الصحة النفسية، أن جوزة الطيب تشبه "طاقية الإخفاء" في الطعام، وهي مثلها مثل مخدر الاغتصاب GHP.

الصحة النفسية جوزة الطيب المشروبات مخدر الحشيش المملكة العربية السعودية طاقية الإخفاء