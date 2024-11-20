ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.3% خلال أكتوبر

أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 2.3% في مقابل 1.7% خلال الشهر السابق عليه.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن معدل التضخم الشهر الماضي جاء أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد، الذين رجحوا أن يبلغ 2.2%، وأعلى من المعدل المستهدف من جانب بنك إنجلترا (المركزى) والذى يبلغ 2%.

ولفتت الشبكة إلى أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع كبير في أسعار الطاقة، مما تسبب في ارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء خلال الشهر الماضى.

يذكر أن التضخم في بريطانيا سجل أعلى مستوى له منذ 41 عاما عندما بلغ 11.1% في أكتوبر 2022، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى جانب نقص العمالة وتعطل سلاسل الإمداد.

