اليوم.. عرض فيلم "طوابع بريد" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

يشهد، اليوم الأربعاء، عرض الفيلم الروسي "طوابع بريد"، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "طوابع بريد" روائي تدور أحداثه حول تعمل يانا في مكتب البريد وتنتظر عودة والدها من البحر رغم أنها لا تأمل في عودته، تعاني يانا من تأثيرات الشلل الدماغي بطريقة غير ملحوظة، ويضيف عرجها البسيط سحرًا إضافيًا لها، في أحد الأيام، يأتي البحار بيتر إلى مكتب البريد، فتتغير حياة يانا.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 103 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج ناتاليا نزاروفا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".