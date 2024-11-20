محامي أمن المول يقدم للمحكمة وثيقة تصالح موكله وإمام عاشور

تواصل محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، نظر أولى جلسات المعارضة الاستئنافية المقدمة من اللاعب إمام عاشور لاعب الأهلى ومنتخب مصر، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدى على فرد أمن فى مول شهير بمدينة الشيخ زايد.

وقدم محامي "عبد الله.م" فرد الأمن المعتدى عليه، إقرارا بالتصالح والتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية فيما يخص تهمة التعدى بالضرب على موكله.

حضور اللاعب جلسة الاستئناف

يذكر أن اللاعب إمام عاشور قد حضر بنفسه أمام المحكمة، لإقرار الصلح بينه وبين فرد الأمن، ولمتابعة جلسة المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه.

كان دفاع فرد الأمن المجني عليه فى واقعة أمام عاشور، قد أعلن أن موكله حصل على التعويض اللازم عن الأضرار التى لحقت به، عبر جلسة صلح تمت بينه وبين المتهم ، وبناءا عليه تقدم بطلب للمحامى العام لثبوت الصلح ووقف تنفيذ العقوبة المقررة بحبس اللاعب 6 أشهر.

وأكد محمد عثمان محامي إمام عاشور، تصالح اللاعب مع فرد أمن المول، وانه جاري اتخاذ الإجراءات الرسمية.

حبس إمام عاشور

كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أعلنت قبول استئناف النيابة ضد الحكم ببراءة إمام عاشور من تهمة الاعتداء على فرد أمن مول تجاري.

وقررت المحكمة إلغاء براءة اللاعب مع الحكم بحبسه لمدة 6 أشهر في حُكم يوم الثلاثاء الماضي.

براءة أمام عاشور

كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد حكمت ببراءة إمام عاشور من القضية مع إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه في وقت سابق.

جاءت الواقعة حينما تقدم موظف أمن بأحد المحلات التجارية بتحرير محضر ضد إمام عاشور يتهمه بالتعدي عليه بسبب معاكسة زوجته.