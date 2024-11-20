الليلة.. العرض الأول لفيلم "الريس حنفي" على الوثائقية| فيديو

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض الفيلم الوثائقي "الريس حفني" الليلة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على شاشة قناة الوثائقية.

ويسلط الفيلم الضوء حول الفنان الشعبي حفني أحمد حسن، والذي يعد أحد رموز الفولكلور والغناء الشعبى، والذي اشتهر بقدرته على غناء جميع الألوان، ويستعرض الفيلم آراء بعض النقاد والفنانين في الموهبة المصرية الفذة.

ويروي الفيلم على لسان أحد النقاد، تفاصيل اللقاء الذي جمع الريس حنفي، بالرئيس جمال عبد الناصر في استراحة الرئاسة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية.

ويتميز "الريس حنفي" بتقطيع "الكلام" أثناء الغناء، وهو ما يجعله قادرا على توصيل رسائله إلى مستمعيه بطريقة حوارية، فضلا عن تركيبته وكلامه المبهر، بحسب النقاد.