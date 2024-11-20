استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين في قصف بمناطق مختلفة بقطاع غزة

استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية لمناطق مختلفة بقطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد مواطنان، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية شمال وجنوب قطاع غزة، كما استشهد مواطنا في قصف الاحتلال المدفعي لجباليا النزلة شمالا، ومواطن آخر جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة خربة العدس شمال رفح.

وأشارت إلى تسجيل إصابات بشظايا، جراء إلقاء مسيّرة تابعة للاحتلال قنبلة صوب مواطنين قرب مدخل النصيرات، مبينة أن قصف الاحتلال المدفعي مستمرا على حي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة.

ويدخل العدوان على قطاع غزة يومه 411، مخلفّا 43،972 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104،008 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

