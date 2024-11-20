محافظ أسوان: برنامج تدريبي لرفع الوعي الأثري والسياحي للعاملين بالقطاع والطلاب

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للجهات المختصة لاستكمال سلسلة الأنشطة والفعاليات المتنوعة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، مؤكداً أن هذه المبادرة الرئاسية تمثل خطوة مهمة كأول مشروع قومى متكامل لتعزيز التنمية البشرية وتعظيم الفوائد التى تعود على المواطن من خلال دعم التمكين الإقتصادى على المستوى المحلى ، وتحسين مستوى المعيشية للأسر .

إفتتاح البرنامج التدريبى لصقل المهارات ورفع الوعى الأثرى

وفى هذا الإطار تم إفتتاح البرنامج التدريبى لصقل المهارات ورفع الوعى الأثرى، والذى تنفذه الإدارة المركزية للسياحة والمشاتى بالمحافظة برئاسة سهير مكى بالتعاون مع الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان بقيادة الأثرى فهمى محمود الأمين، حيث يستهدف البرنامج الذى يتم تنفيذه أسبوعياً بقاعة السمنار بمكتبة مصر العامة العاملين بقطاع السياحة والآثار ،فضلاً عن طلاب الجامعات والمدارس لتبادل الخبرات وزيادة الوعى الأثرى والسياحى وإعلاء روح الولاء والإنتماء لوطنهم الغالى مصر .

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