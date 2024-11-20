اليوم.. البورصة تعلن بدء الاكتتاب في الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، عن بدء تسجيل أوامر الشراء لشريحة الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد، والتي تستمر حتى نهاية جلسة تداول 25 نوفمبر 2024، وتم تحديد النطاق السعري للسهم بين 12.70 جنيه كحد أدنى و15.60 جنيه كحد أقصى.

تفاصيل الطرح الخاص:

عدد الأسهم المطروحة:

الطرح الخاص يتضمن بيع 313.5 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية.

الطرح الخاص يتضمن بيع 313.5 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية. نسبة الطرح:

يمثل الطرح الخاص 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل بدورها 28.5% من إجمالي أسهم المصرف المتحد.

اعتماد نشرة الطرح:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح الخاص والعام لأسهم المصرف، وسجّلت أسهم رأس المال لدى الهيئة.

تفاصيل الطرح العام:

سيتم فتح سوق الصفقات الخاصة بالطرح العام للجمهور اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024 وحتى 3 ديسمبر 2024.

عدد الأسهم المطروحة:

يشمل الطرح العام 16.5 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، وهي تعادل 1.5% من إجمالي أسهم المصرف المتحد.

إجمالي الأسهم المطروحة:

يُخطط لطرح حوالي 330 مليون سهم، تعادل 30% من إجمالي أسهم المصرف البالغة 1.1 مليار سهم.

سيتم تحديد السعر النهائي للسهم بناءً على نتائج الطرح الخاص وباستخدام آلية البناء السعري.

امكانية زيادة الطرح:

يُمكن زيادة عدد الأسهم المطروحة في الطرح الخاص والعام إلى حد أقصى 208.99 مليون سهم إضافي، تعادل 18.99% من إجمالي أسهم المصرف، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

بهذا الطرح، يتجه المصرف المتحد نحو تعزيز وجوده في سوق المال المصري، مما يتيح للمستثمرين فرصة المساهمة في نمو البنك.