محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية بمشروع إسكان الديسمي المتكامل بالصف قبل تسليمها

حرص المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على إجراء معاينة ميدانية للتجهيزات النهائية لمشروع إسكان الديسمي المتكامل قبل تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الذين تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها عددًا من قرى مركز ومدينة الصف، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع مقام وفق طراز حضاري وتم إنشاؤه على مساحة 28 فدانا ويضم عدد 32 عمارة سكنية على مسطح 260 م2 للعمارة الواحدة وتتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة ويحتوي كل دور على عدد 2 شقه سكنية بمساحة 120 م2 للواحدة بإجمالي 256 وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

وعاين المحافظ إحدى الوحدات السكنية المجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة كنموذج موحد، وذلك ضمن التجهيزات النهائية للبدء في إجراءات تسكين الأهالي.

كما تفقد المحافظ محطة معالجة مياه الصرف الصحي داخل المشروع للاطمئنان على جاهزية المحطة للتشغيل.

كما تفقد المحافظ مجموعة الحظائر المقامة داخل المشروع لتربية المواشي والتي تصل إلى 32 مجموعة تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720 م2 مجهزة بالكامل.

وتفقد المحافظ عددا من المشروعات التنموية المقامة داخل المشروع لخدمة المواطنين ومنها لسوق الحضارى المقام داخله وذلك لتنظيم عملية تواجد البائعين وتوفير كافة الاحتياجات السلعية اللازمة، كما تابع جاهزية موقف السرفيس الحضاري، مؤكدا على متابعة تزويده بكافة الخدمات والتجهيزات اللازمة.

وتفقد المحافظ مدرسة الديسمي والمقامة على مساحة 3600 م2 والتى تضم دور أرضي وأربعة أدوار تعليمية تشمل كافة المراحل الدراسية لأبناء القرية بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة موجها برفع كفاءة مدخل المدرسة ومحيطها.

كما تابع المحافظ جاهزية جميع المرافق من غاز طبيعي ومياه شرب وكهرباء موجها بإجراء صيانات شامله على كافة الوحدات السكنية والمباني داخل المشروع قبل تسليمها للمواطنيين.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة، واللواء حازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس وعلي عبد الله رئيس مركز الصف.