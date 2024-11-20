رئيس وزراء اليابان يتعهد بالعمل على تعزيز التعاون مع دول العالم

تعهد رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، بالعمل على تعزيز التعاون مع قادة دول العالم، بعد سلسلة اجتماعات عقدها على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بيرو، وقمة مجموعة العشرين في البرازيل.

وقال إيشيبا -في مؤتمر صحفي عقده في البرازيل ونقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء- "لقد أجريت مناقشات تتسم بالصراحة مع العديد من قادة العالم، وتمكنت من بناء وتعميق العلاقات معهم".

وحول اجتماعه بالرئيس الصيني، شي جين بينج، قال إيشيبا إنه لمس توافق الرؤى بينهما في القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء، مؤكدا أن بلاده ستعمل مع الصين على تعزيز التواصل بين البلدين على كافة المستويات، معربًا عن أمله في أن تساعد هذه الجهود على تسوية القضايا العالقة وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.

وأوضح إيشيبا أنه أكد، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ وقمة مجموعة العشرين، على أهمية النظام الدولي الحر القائم على سيادة القانون.

وأكد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا تطلعه للتعاون مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وليس مواجهته كجهد متبادل لتعميق التحالف الثنائي الطويل الأمد، والذي من المفترض أن يعود بالنفع ليس فقط على الدولتين، ولكن على منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأوسع.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن إيشيبا، قوله خلال مؤتمر صحفي في البرازيل حيث كان يحضر قمة مجموعة العشرين، "إذا وصفت نهجي تجاه الرئيس ترامب، فلا أعتقد أنه سيكون مواجهة"، وأوضح "أن التعاون بين اليابان والولايات المتحدة لن يفيد اليابان أو الولايات المتحدة فحسب، بل سيساهم في السلام والاستقرار بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وسيضمن تفهمه"، وأضاف أن اليابان ستسعى إلى التواصل الوثيق مع الإدارة الأمريكية المقبلة.

جاءت تصريحات إيشيبا، بينما كان يختتم رحلة إلى بيرو بأمريكا الجنوبية والبرازيل، بينما كان الزعيم الياباني يأمل في السفر من هناك إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع مع ترامب، ليكون الأول مع الجمهوري منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية في أوائل نوفمبر.

وعلى الرغم من عدم إمكانية تنظيم اجتماع حيث استشهد جانب ترامب بقيود قانونية محلية لا تسمح له بلقاء زعماء أجانب قبل أن يصبح رئيسًا، قال إيشيبا إنه سيستكشف فرصة أخرى قريبًا.

وخلال زيارته إلى بيرو لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ وإلى البرازيل لحضور قمة زعماء مجموعة العشرين، جلس إيشيبا مع العديد من القادة العالميين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.