العياد يحصد جائزة "جيل المستقبل" من مهرجان القاهرة

حصد الناقد السينمائي السعودي أحمد العياد، جائزة "جيل المستقبل" في نسختها الأولى، التي أطلقت بالشراكة بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وموقع "ذا فيلم فيردكت" المتخصص في النقد السينمائي. تم توزيع الجوائز ضمن فعاليات "ملتقى القاهرة السينمائي"، الذي يختتم اليوم الأربعاء.

وتُعد منصة "فاصلة"، التي تأسست قبل عام واحد فقط، منبرًا جديدًا ومميزًا للنقد السينمائي، وقد أسهمت في تغطية العديد من المهرجانات السينمائية حول العالم.

وجاء فوز العياد بالجائزة إلى جانب المخرج المصري هاني خليفة، الفنانة الأردنية ركين سعد، والمخرجة المصرية نهى عادل، اعترافًا بدوره الفاعل كأحد أبرز النقاد العرب، وبنشاطه الملحوظ في مجال النقد السينمائي.

تهدف هذه الجائزة إلى دعم مهرجان القاهرة السينمائي واكتشاف مواهب سينمائية شابة، ضمن إطار التعاون بين المهرجان العريق وموقع "ذا فيلم فيردكت".

شارك العياد في جلسة حوارية أدارتها الناقدة الأميركية ديبورا يونغ، حيث تحدث عن تجربته في النقد السينمائي، المعايير التي يعتمد عليها، تطور النقد في السعودية، وأهمية دعم صناعة السينما المحلية بعيدا عن الاعتماد الكلي على الدعم الحكومي.

أحمد العياد، الذي بدأ مسيرته الصحافية والسينمائية قبل أكثر من 13 عامًا، عمل مع عدة منصات صحافية بارزة مثل "إيلاف"، "سوليود"، و"ثمانية". كما شارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجاني الإسماعيلية وعمّان السينمائي، إلى جانب حضوره وتغطيته الدائمة للمهرجانات السينمائية الكبرى مثل "برلين"، "كان"، و"فينيسيا".