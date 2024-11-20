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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

خبير صحة نفسية يحذر من استخدام مخدر GHP بعد واقعة البلوجر الشهيرة| فيديو

وليد هندي
وليد هندي
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كشف الدكتور وليد هندي خبير الصحة النفسية، مخاطر مخدر اغتصاب البنات "GHP"، مشيرا إلى أن استخدم المخدر بدأ منذ ستينيات القرن الماضي وخاصة في العمليات الجراحية.

وأضاف "هندي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "تم إلغاء مخدر اغتصاب البنات في دول كبرى مثل أمريكا وروسيا؛ بسبب زيادة استخدامه في تخدير الفتيات والاعتداء عليهن".

وتابع، أن مخدر GHP يستخدم كسائل ليس له لون أو طعم أو ريحة، ويتم وضعه في الطعام بكميات محددة، والفتاة يتم تخديرها من خلال وضع قطرة او قطرتين بنسبة 1 أو 2 سم.

واختتم وليد هندي، أن مخدر GHP قد يوضع بكميات كبيرة وقد يؤدي للوفاة حال زادت الجرعة عن 3 سم.

 

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