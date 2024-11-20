واعظة بالأوقاف: العطش العاطفي أحد أبرز أسباب الطلاق (فيديو)

قالت الدكتور راوية خليل، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن مبادرة الوزارة للواعظات لتعزيز التماسك الأسري من المبادرات التي تمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مشيرة إلى أن المبادرة وصلت لعدد كبير من السيدات؛ ما أدى لعدول السيدات عن الطلاق وخلع أزواجهن.

وأضافت "راوية" في حوارها لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن منصات التواصل الاجتماعي سبب كبير من أسباب الخرس الزوجي والمشكلات العديدة الأخرى بين الزوجين، وفي المبادرة نجابه السموم التي تبثها تلك المنصات، موضحة أن هناك تواصل يتم من قبل الواعظات للرجال بعد الاستماع للزوجة أيضا، والخلل الاول في الأسرة يكون في الحقوق والواجبات، ومعرفة كل منهما لتلك الحقوق والواجبات على الآخر.

وتابعت: "من أكثر أسباب الطلاق بين الأزواج هو العطش العاطفي، والذي ينتج بسبب جفاف الزوجين بعد الزواج، زيادة على المشكلات الاقتصادية التي تواجه الأسرة، والانشغال بمنصات التواصل الاجتماعي".