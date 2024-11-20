برنامج تدريبي لتعزيز القدرات الريادية للسيدات بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية، برنامجًا تدريبيًّا بعنوان «مهارات ريادية»، وذلك خلال الفترة من 26-28 نوفمبر 2024، بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

يُعد البرنامج تدريب متخصص يستهدف تعزيز القدرات الريادية للسيدات، وتطوير مهاراتهن في ريادة الأعمال، لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، والمساهمة بفاعلية في تنمية المجتمع.

ويركز البرنامج على تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحويل أفكارها الإبداعية إلى مشروعات ناجحة ومستدامة. ويشمل موضوعات مثل التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشروعات، وتحليل السوق، وبناء العلامة التجارية.

ويجب أن يتراوح عمر المتقدمة للبرنامج بين 21 إلى 35 عامًا، وأن يكون لديها الرغبة في التعلم والتطوير.

للتسجيل: يرجى ملء استمارة التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1Uxl2VaXy72tZYSDbC5XCxDNMIVU4ebkdb74cMFc1axE/edit