صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة، في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.15%، ليصل إلى مستوى 30,734.31 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.31%، وصولًا إلى مستوى 3,173.51 نقطة، كما صعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.51%، وصولًا إلى 8,324.59 نقطة

كما ارتفع الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.46%، ليصل إلى مستوى 11,521.47 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.39%، وصولًا إلى 6,710.23 نقطة، وصعد أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.18%، مسجلًا 13,490.39 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.17%، ليصل إلى مستوى 38,121.56 نقطة.