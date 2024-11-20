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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة الدقهلية" تتابع استعدادات وحدة الأحمدية للحصول على شهادة اعتماد "جهار"

جانب من الزيارة التفقدية
جانب من الزيارة التفقدية لوحدة الأحمدية
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تفقدت إدارة الجودة بمديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، وحدة الأحمدية، وذلك استعداداً لزيارة لجنة الدعم الفني من هيئة الرعاية الصحية في سبيل تسجيل الوحدة للحصول على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة (GAHAR).

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة وبإشراف مباشر من الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة نجلاء عطية مدير إدارة الجودة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم  خلال الفترة الماضية إدراج وحدتى الأحمدية والدبوسى التابعتين لشربين ضمن خطة إدارة الجودة بالمديرية لتأهيلها للحصول على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة (GAHAR) ضمن مجموعة من المستشفيات والوحدات بمحافظة الدقهلية.

وأوضح وكيل الوزارة أن نجاح المنشآت الصحية المتخصصة في الحصول على شهادة اعتماد "جهار" يعزز من تقديم خدمات صحية عالية الجودة، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين معرباً عن تقديره  لفريق العمل بوحدة الأحمدية والإدارة الصحية بشربين على جهدهم وتعاونهم المستمر وتواصلهم الفعال وحرصهم على تفعيل سياسات العمل طبقا للمعايير.

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