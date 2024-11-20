محافظ أسوان يستكمل لقاءه الجماهيرى الأسبوعى بالاستماع لمطالب وشكاوى 110 مواطنين

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اللقاء الجماهيرى الأسبوعى والذى شهد إستماعه لمطالب وشكاوى 110 مواطن ومواطنه وذلك بحضور اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن مسئولى الجهات التنفيذية بالمحليات ، والمديريات الخدمية .

دراسة مشكلة الصرف الصحى بإحدى العمارات السكنية بمنطقة بالحديد والصلب بمنطقة كيما

وخلال اللقاء كلف الدكتور إسماعيل كمال بقيام السكرتير المساعد بالمعاينة الميدانية لبحث ودراسة مشكلة الصرف الصحى بإحدى العمارات السكنية بمنطقة بالحديد والصلب بمنطقة كيما ، مع سرعة قيام مسؤلى الصرف الصحى بالتنسيق مع شركة كيما لإعداد المقايسات الفنية وتوفير الإعتمادات المالية لتنفيذ أعمال الإصلاح وتطوير خطوط وشبكات الصرف الصحى بالمنطقة ، بالإضافة إلي إيفاد لجنة فنية لإيجاد الحلول السريعة لمشكلة ضعف مياه الشرب بإحدى العمارات السكنية بجوار مستشفى الصداقة .

موجهاً رئيس مدينة أسوان بمتابعة طلب أحد المواطنين وتسريع إجراءات التصالح المقدمة منه وإنهاؤها بعد إستيفاء كافة المستندات المطلوبة لفتح صيدلية بمنطقة الشلال لخدمة الأهالى وتوفير الأدوية والعلاجات المطلوبه للحالات المرضية .

كما أعطى إسماعيل كمال تعليماته لمسئولى التربية والتعليم وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بدراسة طلبات الندب أو إلغاؤه طبقاً لموافقة اللجان المركزية المختصة ، فضلاً عن قيام مديرية الصحة بتوفير العلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية .

موجهاً مديرية التضامن الإجتماعى لصرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية علاوة على التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم لبعض الحالات ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص بواسطة مديرية العمل ، مع دراسة طلب أحد ذوى الهمم بشأن رعاية تنظيم بطولة مخصصة لألعاب الشطرنج وذلك عقب التنسيق مع مسئولى الإتحاد وكافة الجهات المعنية باللعبة لتشجيع شبابنا على تنمية وصقل مهاراتهم بالشكل المطلوب .

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