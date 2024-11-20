الحكومة البريطانية: نراقب الوضع الأمني في أوكرانيا عن كثب

الأربعاء 20/نوفمبر/2024 - 10:27 ص

قال وزير العلوم البريطاني "بيتر كايل" إن بلاده تراقب الوضع الأمني في أوكرانيا عن كثب، وذلك في أعقاب إعلان السفارة الأمريكية في "كييف" إغلاق أبوابها بشكل مؤقت اليوم الأربعاء بعد تلقي معلومات عن هجوم جوي كبير محتمل.

وأضاف كايل -في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن الحكومة البريطانية تدرس الوضع الأمني بالنسبة لدبلوماسييها في العاصمة الأوكرانية (كييف)، مشيرا إلى أن بلاده تتمتع بعلاقات جيدة للغاية مع الحكومة في كييف والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد كايل أن المملكة المتحدة ستبذل قصارى جهدها من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين البريطانيين، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تنتهي الحرب على الفور، وذلك إذا قرر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" وقف التصعيد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" قد تعهد أمس الثلاثاء بمواصلة دعم أوكرانيا على الرغم من خطاب روسيا بشأن استخدام السلاح النووي.

