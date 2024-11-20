أستاذ باطنة: المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل تضم 5 محافظات بينهم مطروح وشمال سيناء

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، إنّه على الرغم من التحديات الاقتصادية الموجودة حاليا، إلا أن الجدول الزمني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر مستمرة، موضحا أنّ الدولة تأخذ خطوات إيجابية من أجل عمل تغطية كاملة لجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المرحلة الثانية لـ«التأمين الصحي الشامل» تضم 5 محافظات من ضمنها مطروح وشمال سيناء، مما يعني أن هذه المحافظات كانت تحتوي على خدمات صحية قليلة مقارنة باحتياجات المواطنين، لكن منظومة التأمين الصحي اليوم تسلط الضوء على تغطية جميع المحافظات، فضلا عن تحديث البنية التحتية للمستشفيات والنظام الصحي بما فيه التحول الرقمي والتسجيل الإلكتروني.

وتابع: «منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل على تقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين، بالتالي تسعى الدولة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي المطلوب ومنح المواطنين الخدمات الصحية بالمجان أو من خلال اشتراكات بسيطة».