«البحوث الإسلامية» يهنئ الأعضاء الجدد لتصديق مجلس الوزراء على نتيجة الانتخاب

هنأ مجمع البحوث الإسلامية، الأعضاء الجدد لتصديق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على انتخابهما، وفقًا لنتائج الانتخابات التي أجريت بتاريخ 5/ 6/ 2024م، وبناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر أد. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

من جانبه، تقدم الأمين العام، الدكتور محمد الجندي، بخالص التهنئة لفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الستار الجبالي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، والدكتور علي حسين علي عبد النبي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون وأمين لجنة الفتوى بالأزهر، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد في أداء هذه الرسالة العلمية.