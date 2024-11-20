بدء جلسة استئناف إمام عاشور على حكم حبسه 6 شهور

بدأت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات المعارضة الاستئنافية المقدمة من اللاعب إمام عاشور لاعب الأهلى ومنتخب مصر، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدى على فرد أمن فى مول شهير بمدينة الشيخ زايد.

وكان على فايز المحامي دفاع عبد الله فرد الأمن المجني عليه فى واقعة إمام عاشور، قد أعلن أن موكله حصل على التعويض اللازم عن الأضرار التى لحقت به، وذلك عبر جلسة صلح تمت بينه وبين المتهم د، وبناء عليه تقدم بطلب للمحامى العام لثبوت الصلح ووقف تنفيذ العقوبة المقررة بحبس اللاعب 6 أشهر.

وأكد محمد عثمان محامي عاشور عن تصالح اللاعب مع فرد أمن المول، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات الرسمية.

حبس إمام عاشور

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أعلنت قبول استئناف النيابة ضد الحكم ببراءة إمام عاشور من تهمة الاعتداء على فرد أمن مول تجاري.

وقررت المحكمة إلغاء براءة اللاعب مع الحكم بحبسه لمدة 6 أشهر في حُكم يوم الثلاثاء الماضي.

براءة إمام عاشور

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد حكمت ببراءة إمام عاشور من القضية مع إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه في وقت سابق.

جاءت الواقعة حينما تقدم موظف أمن بأحد المحلات التجارية بتحرير محضر ضد إمام عاشور يتهمه بالتعدي عليه بسبب معاكسة زوجته، التي قالت إن هناك عددا من الأشخاص تحرشوا بها.