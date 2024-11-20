السياحة: استرداد 50% فقط من جدية حجز الحج بعد القرعة

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن حالات الاعتذار والاستبدال عن السفر بعد الفوز في قرعه الحج، وذلك ضمن الضوابط الصادرة لتنظيم برامج الحج للموسم الجديد.

وشملت الضوابط أنه لا يجوز للمواطن الفائز بقرعه الحج التنازل عن ( فرصة الحج ) لأي شخص آخر ولا يُعتبر الاعتذار نافذا ومقبولا إلا بعد التأكد من امكانية تنفيذه على المسار الإلكتروني، كما يجب علي المواطن الناجح في القرعة سداد قيمة برنامج الحج الناجح عليه إلى شركة السياحة بحد أقصى 15 يوما من القرعة تاريخ إعلان والا يعتبر معتذرا عن فرصته في الحج بعد إخطاره رسميا بذلك وينطبق عليه قواعد الاعتذار.

كما تضمنت الضوابط اقتصار حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي (مُقيد للحرية) واجب النفاذ الحالتين لاحقا وما سيتتبعه من وجود موانع شرعية أو قانونية للمرافقين على ذات الطلب شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين لاحقا على إعلان نتيجة القرعة، لافتا إلى أنه في حال تقدم أحد الحجاج بالاعتذار عن فرصة الحج عقب فوزه يسترد فقط 50 % من قيمة مبلغ جدية الحجز حال تقدمه بالاعتذار حد أقصـي شـهر من تاريخ القرعة، وفي حال تقدم الحاج بالاعتذار بعد هذا الموعد وحتى قبل حجز السكن يفقد مبلغ جدية الحجز بالكامل.

وأشارت الضوابط إلى أنه حال تقدم الحاج بالاعتذار بعد حجز الشركة السكن يحق لها تحصيل ثمن البرنامج بالكامل، على أن يذكر ذلك صراحة بالعقد المبرم بين الشركة والحاج، ويعتد بالمسار الإلكتروني السعودي كمرجعي للتحقق من حجز للسكن من عدمه مؤكدة أن العلاقة بين الشركة السياحية والحاج تعاقدية وفق للعقد الموحد من جانب غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والمناح على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية والموقع من قبل الحاج كما يعتد بشهادة التحرك الصادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة كمستند لتحديد (سابقة الحج) من عدمه ولا يعتد بتواجد المواطن في المملكة العربية السعودية خلال فترة الحج كســابقة إلا إذا ذكر ذلك صراحة في شهادة التحركات، وتعتبر ســــابقه الحج هي بمثابة الاعتذار من المواطن عن الحج وتطبق عليه ذات الشــــروط المطبقة على الاعتذارات.

وتابعت أنه سيتم إعادة توزيع التأشيرات المعتذر عنها مرةً أخرى على رؤوس التضامنات ،شريطة قيام رأس التضـامن بتوفير حزمة من الخدمات من سكن وطوافة وذلك من خلال اللجنة العليا للعمرة والحج بهدف معالجة.