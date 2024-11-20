إسرائيل تواصل انتهاكاتها بحق «يونيفيل» للتخلي عن مهامها في لبنان

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «الأرجنتين تسحب بعثتها.. جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق «يونيفيل» للتخلي عن مهامها في جنوب لبنان».

وأوضح التقرير إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق القوات الأممية المنتشرة في لبنان «يونيفيل» على أمل دفعها للتخلي عن مهامها الأممية، إذ إنها تعد محاولات قد نجحت مع البعض، فقد أعلنت الأرجنتين بشكل مفاجئ سحب قواتها من جنوب لبنان، ويعتبر انسحاب يـأتي بالتزامن مع الإعلان عن إصابة 4 عناصر من يونيفيل التابعين لدولة غانا جراء صاروخ استهدف إحدى القواعد شرق بلدة راميا اللبنانية.

وأوضح التقرير أنّ الاحتلال الإسرائيلي نفذ هجومًا صاروخيًا على مقر الوحدة الإيطالية التابعة لليونيفيل، ما استدعى توجيه إيطاليا بشكل رسمي الاتهام لحزب الله وإسرائيل، مطالبة بعدم التعرض لقواتها.

ولفت التقرير إلى أنّ اليونيفيل التي تنتشر على طول الخط الأزرق بقوة قوامها 10 آلاف جندي، أكّدت عبر متحدثها الرسمي تعرضها لضغوط متزايدة لسحب قواتها، بينما تؤكّد إسرائيل أنَّ قوات الأمم المتحدة توفر درعًا بشريًا لمقاتلي حزب الله، مطالبًا القوات بإخلاء جنوب لبنان من أجل سلامتهم، لكن رفضت القوة بشدة.