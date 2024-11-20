بالفيديو.. الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة على بعض المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن المحافظات الجنوبية تتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما أدى لتساقط أمطار متفاوتة الشدة، وكانت أكثر المحافظات تأثرًا بالأمطار هي الإسكندرية وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، وبورسعيد ومطروح.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن تأثير المنخفض الجوي اليوم سيكون أقل من الأيام الماضية ومستوى الأمطار تنخفض، وستكون متوسطة لخفيفة وقد تكون رعدية، وليست غزيرة على المحافظات التي تم ذكرها.

وتابع، أن الأمطار قد تمتد إلى المحافظات الداخلية ولكن بكميات أقل فتكون أمطار خفيفة على مناطق جنوب الوجه البحري والشرقية والغربية ومناطق من مدن القناة، موضحًا أن القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد سيكون بها زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس وعدم وجود أي سحب مؤثرة وهو ما يساعدنا في الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأردفت، أن قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، موضحًة: أن القاهرة ستسجل 25 درجة مئوية، والأجواء ستكون خريفية، وأن فترة المساء يكون هناك انخفاضات ملحوظة.