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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تدعو لتجاوز عراقيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
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دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إلى تجاوز كافة العراقيل التي تقف عائقا أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. 

وقال ميلر، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن "هناك اتفاقا بين لبنان وإسرائيل في منتاول اليد، ولكن الأمر يتطلب قرارات من قبل الطرفين"، مشيرا إلى أن واشنطن حققت تقدما كبيرا في هذا الاتجاه بعد زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى بيروت.

وشدد المتحدث الأمريكي على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بشكل كامل لإنهاء أزمة بيروت، لافتا إلى أنه يمكن تخطي جميع المعوقات من أجل التوصل إلى موافقة الأطراف في أقرب وقت ممكن.

وخلال الزيارة التي قام بها المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين أمس، قال إن هناك "فرصة حقيقية للوصول إلى اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل و"حزب الله"، وأن النقاشات التي عقدها مع مسؤولين لبنانيين في بيروت ركزت على تضييق الفجوات للوصول إلى اتفاق".
 

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