طالبت المواطنين بالاحتماء.. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن إغلاق سفارتها في كييف

الأربعاء 20/نوفمبر/2024 - 10:07 ص

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إغلاق سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، وأصدرت توصيات لرعاياها بضرورة الاحتماء فور صدور أي تنبيه جوي، جاء ذلك وفقًا لما نقله موقع "العربية" في خبر عاجل.

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى لاستهداف العمق الروسي.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن هذه الصواريخ قد تُستخدم مبدئيًا ضد القوات الروسية والكورية الشمالية لحماية القوات الأوكرانية في منطقة كورسك بغرب روسيا.

واعتبرت الصحيفة أن هذا القرار يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية، مشيرة إلى أنه أثار انقسامات بين مستشاري بايدن.