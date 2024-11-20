فيتنام: أسلحة أمريكا وروسيا وإيران وإسرائيل بمعرض عسكري واحد

قالت وزارة الدفاع الفيتنامية، إن شركات من إيران وإسرائيل والصين وروسيا والولايات المتحدة تعرض معدات عسكرية بمعرض للأسلحة في العاصمة هانوي خلال ديسمبر، في موقف نادر، يجتمع فيه خصوم جيوسياسيون لعرض معداتهم العسكرية معاً، وذلك بحسب صحيفة vnexpress الفيتنامية.

وتسعى فيتنام إلى تنويع إمداداتها العسكرية لتقليل اعتمادها المستمر منذ سنوات على روسيا، وناقشت صفقات شراء محتملة مع دول متعددة محاولةً الاستفادة من دبلوماسية البلاد المرنة مع القوى العظمى.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن نحو 200 شركة من 27 دولة حجزت بالفعل أماكن في المعرض، الذي سيقام في الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر.

ويجمع المعرض شركات للصناعات العسكرية من إسرائيل وإيران، اللتين تبادلتا الهجمات الصاروخية والجوية خلال الأشهر الماضية وتشارك إيران في المعرض رغم خضوعها لعقوبات غربية واسعة.