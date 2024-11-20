أمين عام "الناتو" يؤكد أهمية إنهاء الحرب على أوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته أهمية إنهاء الحرب على أوكرانيا، وأن الأمن الأوروبي مرتبط بأمن أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع إحياء "الناتو" ذكرى مرور ألف يوم على الأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكر روته، في رسالة بالفيديو موجه للشعب الأوكراني، أن دعم أوروبا لأوكرانيا مستمر، مضيفا أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام في أوروبا بدون سلام لأوكرانيا".

واجتمع الدبلوماسيون والموظفون، إلى جانب الأمين العام للناتو، والسفيرة الأوكرانية لدى "الناتو"، ناتاليا جاليبارينكو، وآخرين للتأكيد على دعم "الناتو" المستمر لأوكرانيا، وانضم إليهم العديد من صانعي المحتوى والفنانين الذين أنتجوا قطعا من الأعمال الفنية الرقمية التي تسلط الضوء على أهمية الشراكة بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، والشجاعة والعزيمة التي أظهرها جميع الأوكرانيين.