رئيس الوزراء الياباني يؤكد تطلعه للتعاون مع ترامب وليس مواجهته

أكد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا تطلعه للتعاون مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وليس مواجهته كجهد متبادل لتعميق التحالف الثنائي الطويل الأمد، والذي من المفترض أن يعود بالنفع ليس فقط على الدولتين، ولكن على منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأوسع.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن إيشيبا، قوله خلال مؤتمر صحفي في البرازيل حيث كان يحضر قمة مجموعة العشرين، "إذا وصفت نهجي تجاه الرئيس ترامب، فلا أعتقد أنه سيكون مواجهة"، وأوضح "أن التعاون بين اليابان والولايات المتحدة لن يفيد اليابان أو الولايات المتحدة فحسب، بل سيساهم في السلام والاستقرار بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وسيضمن تفهمه"، وأضاف أن اليابان ستسعى إلى التواصل الوثيق مع الإدارة الأمريكية القادمة.

جاءت تصريحات إيشيبا، بينما كان يختتم رحلة إلى بيرو بأمريكا الجنوبية والبرازيل، بينما كان الزعيم الياباني يأمل في السفر من هناك إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع مع ترامب، ليكون الأول مع الجمهوري منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية في أوائل نوفمبر.

وعلى الرغم من عدم إمكانية تنظيم اجتماع حيث استشهد جانب ترامب بقيود قانونية محلية لا تسمح له بلقاء زعماء أجانب قبل أن يصبح رئيسا، قال إيشيبا إنه سيستكشف فرصة أخرى قريبا.

وخلال زيارته إلى بيرو لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ وإلى البرازيل لحضور قمة زعماء مجموعة العشرين، جلس إيشيبا مع العديد من القادة العالميين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

والذي من المفترض أن يعود بالنفع ليس فقط على الدولتين، ولكن على منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأوسع.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن إيشيبا، قوله خلال مؤتمر صحفي في البرازيل حيث كان يحضر قمة مجموعة العشرين، "إذا وصفت نهجي تجاه الرئيس ترامب، فلا أعتقد أنه سيكون مواجهة"، وأوضح "أن التعاون بين اليابان والولايات المتحدة لن يفيد اليابان أو الولايات المتحدة فحسب، بل سيساهم في السلام والاستقرار بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وسيضمن تفهمه"، وأضاف أن اليابان ستسعى إلى التواصل الوثيق مع الإدارة الأمريكية القادمة.

جاءت تصريحات إيشيبا، بينما كان يختتم رحلة إلى بيرو بأمريكا الجنوبية والبرازيل، بينما كان الزعيم الياباني يأمل في السفر من هناك إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع مع ترامب، ليكون الأول مع الجمهوري منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية في أوائل نوفمبر.

وعلى الرغم من عدم إمكانية تنظيم اجتماع حيث استشهد جانب ترامب بقيود قانونية محلية لا تسمح له بلقاء زعماء أجانب قبل أن يصبح رئيسا، قال إيشيبا إنه سيستكشف فرصة أخرى قريبا.

وخلال زيارته إلى بيرو لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ وإلى البرازيل لحضور قمة زعماء مجموعة العشرين، جلس إيشيبا مع العديد من القادة العالميين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.