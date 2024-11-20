أمين حلف "الناتو" يعين رادميلا شيكيرينسكا نائبة له

عين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، رادميلا شيكيرينسكا من مقدونيا الشمالية نائبة له.

وقال مارك روته، في بيان: "يسعدني أن أعلن تعيين رادميلا شيكرينسكا نائبة للأمين العام، إنها مؤمنة حقيقية بحلف الناتو، وتعرف العمل الذي يتطلبه الانضمام إلى الحلف، وما يعنيه أن تكون عضوًا كامل العضوية، وإننى أتطلع إلى العمل معها وهي تتولى هذا الدور الحيوى".

وشغلت شيكرينسكا سابقًا منصب نائبة رئيس الوزراء للتكامل الأوروبى ووزيرة الدفاع فى مقدونيا الشمالية، بما فى ذلك فى الفترة التي سبقت انضمام البلاد إلى حلف الناتو فى عام 2020.