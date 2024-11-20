التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

قررت نيابة بلبيس، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمال اليومية بطريق بلبيس - الصحراوى أمام معهد العبور.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس بوصول شخص متوفى فيما أصيب 10 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى طريق بلبيس السلام مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثمان والمصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى وتقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم للمصابين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.