اليوم.. نظر استئناف اللاعب أيمن أشرف على حكم حبسه

تنظر محكمة جنح مستأنف الوايلي، اليوم الأربعاء، أولى جلسات استئناف اللاعب أيمن أشرف مدافع نادي البنك الأهلي، على حكم حبسه بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات، تلك القضية التي حملت رقم 1510 لسنة 2023 جنح الوايلي.

في وقت سابق، قضت محكمة جنح أكتوبر، بالسجن 3 سنوات غيابيًا اللاعب أيمن أشرف لاعب نادي البنك الأهلي، مع الشغل، بتهمة اختلاس مبلغ 600 ألف جنيه، من أيمن أشرف.

وجاء في حيثيات الحكم على المتهم، بقيام المتهم باستلام المبلغ النقدي والمملوك للمجنى عليه على سبيل الأمانة، لتوصيله الآخر إلا أنه اختلسه لنفسه أضرارًا بمالكه وقدم سندا لدعواه صورة ضوئية من إيصال أمانة ثابت به استلام المتهم المبلغ النقدي من المجني عليه على سبيل الأمانة لتوصيله للآخر.وأضافت المحكمة أنه تداولت الجنحة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث طلبت النيابة العامة عقاب المتهم بمواد الاتهام، ولم يمثل المتهم أو من ينوب عنه قانونا، فقررت المحكمة حجز الدعوى.