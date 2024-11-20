الجيش الإسرائيلي يعلن رصد 3 مسيرات أطلقت من لبنان

الأربعاء 20/نوفمبر/2024 - 07:54 ص

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش رصد تسلل 3 طائرات مسيّرة أطلقت من لبنان، مشيرا إلى أن المسيرات تسببت في تفعيل صفارات الإنذار في خليج حيفا والجليل.



وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي يقدر أن "عدة مسيرات أطلقت من لبنان واخترقت المجال الجوي لإسرائيل".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.