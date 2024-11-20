الخارجية الصينية: نتطلع إلى العمل مع أعضاء مجموعة الـ20 لتحقيق بداية جديدة

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، عن تطلع بلاده إلى العمل مع أعضاء مجموعة الـ20؛ لتحقيق بداية جديدة وممارسة التعددية الحقيقية.

وقال متحدث الوزارة الصينية - في كلمته خلال قمة مجموعة الـ20 المنعقدة حاليا في البرازيل، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية، الثلاثاء- "منذ تأسيس مجموعة العشرين، واجهت المجموعة دائما تحديات عالمية بشكل مباشر، وناصرت التعاون الدولي بروح التشاور على قدم المساواة والمنفعة المتبادلة" مشددا على الحاجة إلى الاستمرار في العمل كقوة للنهوض بالحوكمة العالمية ودفع التاريخ قدما، وبناء توافق دولي أكبر في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والرقمية ومجال البيئة الإيكولوجية.

وأشار المتحدث إلى أنه لتحقيق هذه الغاية، يتعين على مجموعة الـ20 العمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية العالمية، وتنشئة بيئة منفتحة وشاملة وغير تمييزية للتعاون الاقتصادي الدولي، والعمل على زيادة صوت وتمثيل البلدان النامية، والحفاظ على استقرار السوق المالية الدولية، لافتا إلى أنه يجب على مجموعة الـ20 معارضة الحمائية والعمل على بناء شراكات في سلاسل الصناعة والإمداد أكثر مساواة وشمولا وإثمارا، ويجب على المجموعة تعزيز الحوكمة والتعاون الدوليين في مجال الذكاء الاصطناعي، لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي في المقاصد الحسنة وإتاحته للجميع.

وقال "يتعين علينا الاستعاضة عن الطاقة التقليدية بالطاقة النظيفة على نحو مستقر ومنظم جيدا، مع تسريع التحول الأخضر ومنخفض الكربون للاقتصاد العالمي".

وأضاف "تتطلع الصين إلى العمل مع أعضاء مجموعة الـ20 الآخرين لتحقيق بداية جديدة من ريو دي جانيرو، والمضي قدما بالشراكة، وممارسة التعددية الحقيقية، وتعزيز عالم متعدد الأقطاب يتسم بالمساواة والنظام، وعولمة اقتصادية مفيدة وشاملة عالميًا".