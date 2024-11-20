ماكرون يدين موقف روسيا التصعيدي.. ويدعو بوتين إلى «التعقل»

ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بموقف روسيا "التصعيدي" في الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن للصين دور مهم في تجنب التصعيد النووي، وذلك بعدما خفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحد الذي يمكن عنده توجيه ضربة نووية.

وفي تصريح لصحافيين بعد قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، دعا ماكرون "روسيا إلى التعقّل بعدما أعلن تعديل العقيدة النووية لموسكو.

وأضاف ماكرون: "هناك مسؤوليات تقع على عاتقها (روسيا) بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وشدد على أن "روسيا أصبحت اليوم قوة مزعزعة للاستقرار في العالم".

والتقى ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين بنظيره الصيني شي جين بينغ، وقال إنه طلب منه الضغط على بوتين لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.